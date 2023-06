Na juridische strijd met ex Johnny Depp: Amber Heard toont zich opnieuw op filmfestival in Sicilië

FilmOm haar nieuwe film ‘In the Fire’ te promoten maakt Amber Heard (37) haar opwachting op het filmfestival van Taormina op Sicilië. Het is haar eerste publieke verschijning na haar juridische strijd met ex Johnny Depp.

De thriller ‘In the Fire’ met Amber Heard in de hoofdrol als een baanbrekende psychiater gaat op 24 juni in première in het Teatro Antico di Taormina tijdens het 69ste filmfestival op Sicilië. Amber Heard doet er alles aan om na haar juridische strijd met ex Johnny Depp de aandacht op haar filmcarrière te vestigen en zal daarom voor het eerst sinds lang haar film promoten. Heard zal samen met filmregisseur Conor Allyn en collega Eduardo Nori het filmfestival bijwonen.

Dat ze nu toch de schijnwerpers opzoekt is opmerkelijk. Onlangs verhuisde ze in alle stilte naar Spanje met haar dochter Oonagh, drie maanden na haar nederlaag in de rechtbank. Het leek erop dat ze niet gehaast was om terug te gaan werken, maar in een recent interview vertelde ze dat ze niet van plan is om haar filmcarrière op te geven en bevestigde ze dat er nog nieuwe projecten op de planning staan. Eind dit jaar zal ze ook te zien zijn in ‘Aquaman and the Lost Kingdom’.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Amber Heard en Johnny Depp in betere tijden. © Corbis via Getty Images

‘In the Fire’ speelt zich af in 1899 en volgt een 38-jarige Amerikaanse psychiater die op een rijke boerderij in Colombia een gestoord kind probeert te helpen, na beschuldigingen dat het kind de duivel is. Terwijl de vrouw het kind probeert te analyseren, worden de snode gebeurtenissen heviger en wordt haar ‘genezing’ een race om de kleine jongen te redden van de woede van zijn medeburgers, en misschien zelfs van hemzelf.

Het Taormina Film Festival vindt plaats van 23 juni tot 1 juli 2023 op Sicilië en opent met het Pavarotti Forever openingsgala in het Teatro Antico di Taormina, ten voordele van de Luciano Pavarotti Foundation. De avond bevat clips van concerten en documentaires door de jaren heen, met speciale gasten en beroemdheden uit zowel de opera- als de popwereld.

KIJK. Amber Heard neemt foto’s met fans in Spanje

LEES OOK.