Na incident met Will Smith vorig jaar: Oscarorganisatie roept ‘crisisteam' het leven in

Voor het eerst in 95 jaar zal er een crisisteam voorhanden zijn tijdens de Academy Awards. Zo wil de organisatie voorkomen dat er nog een incident plaatsvindt, zoals vorig jaar. Toen stormde acteur Will Smith het podium op, nadat Chris Rock een grap had gemaakt over het haar van Wills echtgenote, Jada Pinkett Smith. Daarop verkocht hij Chris een klap. Een tijdlang werd er vanuit de organisatie niet gereageerd op het incident. Pas later die avond kwam er een statement dat de organisatie “geweld in welke vorm dan ook, niet goedkeurt.” Een week later werd duidelijk dat Will Smith tien jaar lang niet welkom is op de awardshow. Allemaal wat te laat, klonk de kritiek.

KIJK. Hier kun je het moment waarop Will Smith Chris Rock slaat, herbekijken.

En dus wil de organisatie dit jaar voorbereid zijn op mogelijke incidenten, zodat er prompt ingegrepen kan worden. “We hebben nu een heel crisisteam, iets dat we nog nooit eerder gehad hebben, en heel wat plannen", vertelde CEO Bill Kramer aan Time Magazine. “Er liggen heel wat scenario’s op tafel. Het is onze hoop dat we dit keer op alles voorbereid zullen zijn. We bereidden ons erop voor, voor het geval het toch zou gebeuren.”

Crisisplannen

“Omwille van wat vorig jaar gebeurde, denken we nu na over de vele dingen die kunnen gebeuren tijdens de Oscars. Dankzij de crisisplannen kunnen we zeggen: ‘Dit is de groep die we heel snel bijeen moeten roepen. Dit is de woordvoerder. Dit is het statement dat we naar buiten zullen brengen.’ En uiteraard kunnen we aanpassingen doen afhankelijk van de details van de crisis. Maar laten we hopen dat er niets gebeurt en dat we de plannen niet hoeven te gebruiken.”

De Oscars worden op 12 maart uitgereikt in het Dolby Theater in Hollywood. Onze landgenoot Lukas Dhont maakt met z'n film ‘Close’ nog steeds kans op de prijs voor beste buitenlandse film.

