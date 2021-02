Na het succes van ‘Black’: Adil El Arbi en Bilall Fallah verfilmen opnieuw boek van Dirk Bracke

Het boek van Bracke wist bij zijn verschijnen in 2001 meteen zowel het publiek als de critici te bekoren en betekende enige jaren later voor de jonge Adil het meest aangrijpende boek dat hij als tiener las. Op 15-jarige leeftijd schreef hij daarom een handgeschreven brief aan de bekende jeugdschrijver, waarin hij hem zijn filmdromen als regisseur toevertrouwde en de hoop ‘Straks doet het geen pijn meer’ ooit te kunnen verfilmen. In het boek worden drie verhalen gevolgd over jongeren die botsen met de mensen in hun omgeving: een Braziliaanse straatjongen, een Vlaams meisje dat door haar vader seksueel misbruikt is en een Marokkaans meisje dat geen hoofddoek en verhullende kleding wil dragen.

Het was een brief die Dirk Bracke altijd is bijgebleven. “Ik heb die brief van Adil zelfs nog steeds thuis liggen. Hij was als jonge knaap al zo innemend en ik heb hem in die tijd ook teruggeschreven”, zegt hij. “Uiteraard had ik toen nog geen idee dat net die jongen tien jaar later met zijn kompaan Bilall mijn boek ‘Black’ zo knap zou verfilmen en daarna de wereld zou veroveren. ‘Straks doet het geen pijn meer’ is van de ruim veertig boeken die ik schreef mijn persoonlijke favoriet en dat het in goede handen is van deze twee getalenteerde heren is een understatement.”