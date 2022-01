Na forse kritiek: Disney gaat voor remake Sneeuwwitje praten met mensen met dwerggroei

Film Rooney Mara gaat Audrey Hepburn spelen in nieuwe film

Rooney Mara (36) is gecast om de hoofdrol te spelen in een biopic over de legendarische actrice Audrey Hepburn. De film zal geregisseerd worden door Luca Guadagnino, die eerder al ‘Call Me by Your Name’ regisseerde. Het nieuws werd bevestigd door The Hollywood Reporter.

7 januari