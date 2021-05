Na ‘De Oost’ en ‘The Hunter’s Son’: nog twee nieuwe projecten voor Jeroen Perceval

FilmHet gaat Jeroen Perceval (43) voor de wind. Momenteel is hij volop aan het studeren voor het Franstalige filmproject ‘The Hunter’s Son’, maar daar stopt het niet voor de acteur. Binnenkort is Perceval nog in twee andere projecten aan het werk te zien.

Jeroen Perceval was al te zien in onder meer ‘Rundskop’, ‘d’Ardennen’ en ‘Fair trade’. Daarnaast speelde hij ook nog de rol van een priester in ‘De Oost’, een controversiële film over de Nederlandse wandaden in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Hij is bovendien de enige Vlaamse acteur die meespeelt in de productie. En ook in andere talen trekt de acteur zijn plan. Momenteel is Perceval volop aan het studeren voor ‘The Hunter’s Son’.

Twee nieuwe projecten

Verder ziet de agenda van Perceval er allesbehalve leeg uit. Binnenkort speelt hij nog mee in ‘Billie vs Benjamin’, een romantische fictiereeks die op VTM te zien zal zijn. De serie gaat over een jongen en een meisje die halsoverkop verliefd worden. Ze ontmoeten elkaar wanneer ze allebei op vrijgezellenweekend zijn en lijken een match made in heaven. Tot een banale discussie de ‘linkse trut’ in Billie en de ‘rechtse lul’ in Benjamin naar boven haalt. De verliefdheid tussen de twee is groot, maar hun tegenstellingen dreigen nog groter te worden. De hoofdrollen in de reeks zijn weggelegd voor Charlotte Timmers, die Billie speelt, en Ward Kerremans, die de rol van Benjamin vertolkt. Jeroen mag dan weer in de huid van Tommie kruipen, de beste vriend van Benjamin. Marie, de beste vriendin van Billie wordt gespeeld door Joke Emmers.

In juni maakt Jeroen Perceval nog de switch van romantiek naar actie. Vanaf juni draait hij ‘Hazard’ van Jonas Govaerts. Dit keer gaat het om een actiecomedy waar ook Dimitri Vegas aan meedoet. Het project gaat over twee mannen die een rip, maar die loopt al snel fout af. Alles speelt zich bovendien af in de wagen van de twee heren, een “Johnny-bak” met veel spoilers en glimmende velgen. “Weer eens iets helemaal anders. Zo heb ik het graag”, vertelt Perceval nog in een interview met Het Nieuwsblad.

