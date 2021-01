Na ‘Beauty and the Beast’ speelt Luke Evans nu ook in ‘Pinokkio’ de slechterik

Evans mag in de film opnieuw de de slechterik spelen. Eerder speelde hij al de rol van de onbetrouwbare Gaston in ‘Beauty and the Beast’. In de live-actionremake van ‘Pinokkio’ kruipt hij in de huid van the coachman ofwel de koetsier. Zijn personage wil de houten pop Pinokkio alleen maar kwetsen en voor zijn eigenbelang gebruiken.