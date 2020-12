Na alle kritiek op ‘The Crown’: hoe waar moet waargebeurde fictie zijn?

“Ik denk dat we de morele verantwoordelijkheid hebben om te zeggen: ‘Wacht even, mensen, dit is geen drama-documentaire, we maken een drama.’ Dat zijn twee verschillende dingen.” Dat zei Helena Bonham-Carter, die in het derde en vierde seizoen van ‘The Crown’ de rol van Prinses Margaret vertolkt, in de officiële podcast van de reeks. Daarmee echoot ze de oproep van Brits minister van Cultuur Oliver Dowden, die Netflix vorige week opriep om voor elke episode een disclaimer te plaatsen. “Anders ben ik bang dat de generatie kijkers die deze tijd niet bewust heeft meegemaakt, de getoonde gebeurtenissen voor echt aanneemt”, stelde hij in The Mail on Sunday.