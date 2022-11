Na alle drugs, drank en arrestaties maakt Lindsay Lohan sprankelende kerstcomeback op Netflix: “Ik ben zó blij om terug te zijn”

Film Lindsay Lohan speelt mee in 2 nieuwe Net­flix-films

Lindsay Lohan (35) is aan een ware comeback bezig. De Amerikaanse actrice speelt sowieso al mee in de Netflix-film ‘Falling for Christmas’, en is ook in de toekomst nog van plan om samen te werken met het platform. Zo zal ze in de komende jaren nog in twee andere Netflix-films te zien zijn.

