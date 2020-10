Muzikant Daan speelt rol in Hongaarse film: “Als zanger gedubd worden, dat is op z’n minst hilarisch”

FilmWe kennen Daan Stuyven (51) vooral als muzikant, maar nu mag hij ook acteur op z'n cv bijschrijven. Daan speelt namelijk een grote rol in de Hongaarse film ‘Éden’, die te zien is op het Film Fest Gent. Dat schrijft De Standaard.

Daan Stuyven wilde al langer acteren, klinkt het in De Standaard. Een hele tijd geleden had hij de kans om in een Franstalige kortfilm mee te kunnen spelen, maar “dat kreeg ik relationeel destijds niet verkocht." De muzikant werd later gecast in een film van onze landgenoot Sylvestre Sbille - waarin hij een depressieve zanger zou spelen - maar ook dat project ging uiteindelijk niet door. En hij deed auditie voor ‘Dealer’, de film van acteur Jeroen Perceval. Maar die auditie bleek “iets te ingeleefd” en dus kwam er geen rol.

Met de Hongaarse film ‘Éden’ van Ágnes Kocsis viel de puzzel wél in elkaar. Stuyven kreeg een grote rol - die van psychiater - en trok drie jaar geleden naar Boedapest voor de opnames. Nu de film eindelijk in première gaat op het Filmfestival van Gent, valt op dat z'n personage wel erg goed Hongaars kan. Het gevolg van dubben, zegt Stuyven. “Als zanger gedubd worden, dat is op z’n minst hilarisch, toch? (grijnst) Enfin, dat absurde kantje trok me wel aan. Ik ben trouwens een verlegen mens. Dat ik niet te horen zou zijn, werkte drempelverlagend.”

Op de set sprak hij Engels, net als de Kroatische hoofdrolspeelster Lana Baric. “Het is niet dat ik op de set nonsens stond uit te kramen”, legt Stuyven uit. “Ik was maniakaal bezig met mijn tekst, de interpretatie en zelfs het timbre ervan. Al was het maar om het goede voorbeeld te geven voor de man die mij moest dubben. Maar ik had wel scènes met acteurs die in het Hongaars speelden. Het is best moeilijk om dan te repliceren als iemand je zit uit te schelden in een scène. (lacht) Dat waren Babylonische toestanden.”

Lees ook: