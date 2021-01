Mogen hetero’s nog homoseksuele personages spelen? De meningen in Hollywood zijn verdeeld

FilmMogen hetero’s nog homoseksuele personages spelen? Daar heerst tegenwoordig heel wat onduidelijkheid over. Er is in Hollywood namelijk een heus debat ontstaan rond de vertolking van personages die minderheidsgroepen vertegenwoordigen.

Zo kwam er pas nog heel wat kritiek op de acteerprestaties van James Corden in de Netflix-film ‘Prom’, waarin hij naast Meryl Streep te zien is. “Een prachtige film”, aldus de Amerikaanse filmcriticus Erik Anderson op sociale media. “Maar Corden, een heteroman, maakt een beledigende karikatuur van zijn homoseksuele personage. Zulke dingen zouden nooit gebeuren als homo’s zouden worden gecast als homo’s. Denk er maar eens over na. Helemaal terug tot ‘Brokeback Mountain’ met Heath Ledger en Jake Gyllenhaal... Witte hetero’s krijgen altijd de rol.”

Volledig scherm Jonathan Bailey (links) vindt dat er meer aandacht besteed moet worden aan het casten van homoseksuele personages. © BSRagency BACKGRID

Daarmee zette hij het inmiddels verhitte debat in gang. Jonathan Bailey, één van de hoofdrollen in de immens populaire Netflix-reeks ‘Bridgerton’, denkt er alvast het zijne van. Hij speelt een heteropersonage, maar is in het echte leven openlijk homoseksueel. Waardoor de rollen voor hem eigenlijk zijn omgedraaid. “Ik vind dat dat genormaliseerd moet worden. Homo’s die hetero’s spelen. Dat lijkt momenteel nog zo’n vreemd gegeven, iets wat mensen maar moeilijk kunnen snappen. Langs de andere kant hoop ik dan weer dat er in de toekomst ook meer opportuniteiten komen voor het spelen van homoseksuele personages. Het gebeurt vandaag maar al te vaak dat die gespeeld worden door hetero’s, terwijl er genoeg homoseksuele acteurs op werk zitten wachten. Mensen die gay zijn moeten hun eigen ervaring kunnen afspiegelen op het grote scherm. Daarom vind ik het geen slecht idee om specifiek op zoek te gaan naar homo’s die homo’s willen spelen. Klinkt eigenlijk toch logisch?”

Geen rolletje

Volledig scherm Russell T Davies © Corbis via Getty Images

Screenwriter Russell T Davies, onder andere bekend van ‘Years & Years’ en ‘Queer as Folk’, gaat nog een stapje verder: “Het zou de norm moeten zijn dat homo’s de homoseksuele rollen krijgen. Je zou een wit persoon toch ook geen zwart personage laten spelen? Dan heet dat ‘blackface’. En bovendien: ik vind niet dat we iemand nog mogen casten als ‘de homo’. Zeker niet als hetero. Net omdat 'homo zijn’ geen rol is! Het is niet iets dat je speelt, of kan uitbeelden. Cast homoseksuele mensen als ‘de love interest’ of als ‘de vijand’ of als ‘de beste vriend’. Maar niet simpelweg als ‘de homo’, want dat is gewoon beledigend.”

Sexy

Volledig scherm Neil Patrick Harris. © getty

Neil Patrick Harris, die één van de hoofdrollen uit de sitcom ‘How I Met Your Mother’ speelde, heeft er niets op tegen dat heteromannen doen alsof ze homo zijn op het scherm. “Dat vind ik net sexy”, geeft hij toe. Harris speelde jarenlang een uitgesproken heteroseksueel personage: Barney Stinson. “Ik heb zelf ook personages met een andere seksualiteit als die van mij gespeeld, daar vind ik niets mis mee. Ik ben uiteindelijk nog steeds van mening dat de regisseur de beste acteur of actrice voor de job moet kiezen, los van geaardheid. Alleen zo krijg je de beste films. En zoals ik al zei: ik vind het best opwindend wanneer heteromannen homo’s spelen.”

Ervoor vechten

Volledig scherm Cate Blanchett © REUTERS

Cate Blanchett, die als heterovrouw een lesbienne speelde in ‘Carol’ (2015), vertegenwoordigt dan weer de status quo in Hollywood. Zij wil ‘tot de dood vechten’ voor haar recht om elk personage te spelen dat ze maar wil. “Als acteur vind ik dat ik in mijn recht ben om personages te spelen die dingen meemaken die ik zelf nog niet heb meegemaakt. Daarom zijn we ook acteurs, we willen onze grenzen verleggen. Ik ben een verhalenverteller, en ik wil vrije keuze binnen die verhalen.”

