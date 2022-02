‘Mission Impossible’-makers pakken Tom Cruise aan over zijn uitgaven: “Al zo’n 360 miljoen aan kosten”

Film ‘Spi­der-Man’ doet het beter dan recordhou­der ‘Avatar’ in Amerikaan­se box office

‘Spider-Man: No Way Home’ blijft maar records breken. Acht weken na de première in de Verenigde Staten doet de film het beter dan ‘Avatar’, destijds. ‘Avatar’ staat op dit moment op nummer 1 in wereldwijde box office aller tijden.

