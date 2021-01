Mindy Kaling licht tipje van de sluier op over ‘Legally Blonde 3': “Ik kan niet wachten om te zien hoe de fans reageren”

“Ik schrijf het scenario met m’n vriend Dan Goor, die ‘Brooklyn Nine-Nine' gemaakt heeft", vertelt ze. En dat haar enthousiasme over ‘Legally Blonde 3' erg groot is, wordt meteen duidelijk: “Ik vind de franchise echt geweldig", roept Kaling uit. “Ik houd echt van het personage Elle Woods. Toen Reese (Witherspoon, red.) me vroeg om het scenario te schrijven, kon ik alleen maar ‘absoluut’ antwoorden. Ik kan niet wachten om te zien wat mensen denken over de manier waarop we Elle Woods beschreven hebben”, voegt ze eraan toe. “We hebben haar veertig jaar oud gemaakt. Het is dus al heel leuk geweest om te bedenken hoe Elle zou zijn als veertiger, tegenover hoe ze was toen ze 21 was.” En er is goed nieuws voor de fans, want Kaling is vast van plan om enkele favoriete momenten uit de twee eerdere films in haar scenario te schrijven. “’Bend and Snap’ (een iconische zin uit de eerste film, red.) is voor altijd!”, klinkt het. “Er zitten zeker enkele favorieten van de fans in deze nieuwe film."