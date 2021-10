Michaël Roskam over tragisch filmongeval: “Kan me niet voorstellen dat ik zo een collega zou verliezen”

FilmRegisseur Michaël R. Roskam (49), die al succes kende dankzij onder andere ‘Rundskop’ en ‘Le Fidèle’, had het in VTM Nieuws over het tragische ongeval op de set van ‘Rust’. Alec Baldwin schoot daar per ongeluk één van zijn collega’s dood met een pistool dat was voorzien voor één van de scènes. “Ik heb me persoonlijk wel altijd veilig gevoeld, zowel hier als in de States.”