Michaël R. Roskam en Matthias Schoenaerts slaan opnieuw de handen in elkaar voor nieuwe film ‘Le Faux Soir’

Film Paul Verhoeven nam slipje Sharon Stone mee naar huis: “Mijn vrouw heeft het nog gewassen”

Dat Sharon Stone het een geweldig idee vond de scène zonder slipje te filmen. En dat hij het slipje vervolgens nog naar huis heeft genomen, waar het in de onderbroekenlade van zijn dochters belandde. Paul Verhoeven (84) kreeg veel kritiek over de wereldberoemde scène uit ’Basic Instinct’. Niet in het mist van Stone zelf. Nu komt hij er nog één keer op terug. “Toen ik voorstelde het moment zonder slipje te filmen, leek het alsof ik de duivel in haar ogen zag.