Michael Keaton kruipt opnieuw in de huid van Batman in ‘Batgirl’ van Adil El Arbi en Bilall Fallah

FILMAdil El Arbi en Bilall Fallah mochten al met heel wat internationaal talent samenwerken. De Belgische regisseurs stonden al op de set met Will Smith, Martin Lawrence en Brendan Frasers. Ze mogen binnenkort nog een unieke naam toevoegen aan dat lijstje, want niemand minder dan Michael Keaton (70) kruipt in de huid van de ‘echte Batman’ in hun DC-film ‘Batgirl’.

In de film HBO Max-film van Warner Bros. en DC staat superheld Barbara Gordon, gespeeld door Leslie Grace, centraal. Van Keaton wordt verwacht dat hij zijn rol als Bruce Wayne/Batman opnieuw vertolkt. Hij kroop ook in de huid van Batman in de films ‘Batman’ uit 1989 van Tim Burton en ‘Batman Returns’ uit 1992. Keaton kruipt ook opnieuw in de huid van superheld Batman voor de film ‘The Flash’, met in de hoofdrol Ezra Miller. Die komt eind 2022 in de zalen.

Michael Keaton heeft al een mooi repertoire films op zijn cv staan. In 2014 was hij nog te zien in de Oscar-winnaar ‘Birdman’. Daar kroop hij in de huid van een acteur die ooit in superheldenfilms speelde. Hij werd toen ook genomineerd voor de Oscar van ‘beste acteur’, maar kon deze niet in de wacht slepen.

‘Batgirl’ is al in productie, de opnames gaan door in Londen. Ook JK Simmons en Brendan Fraser zullen in de prent te zien zijn. Er is geen releasedatum bekend voor Batgirl.

LEES OOK: