Meisje dat ijverde voor Disney-prinsessen met een bril mag naar de BAFTA's

FilmLowri Moore (12) stuurde drie jaar geleden een brief naar Disney met de vraag of er meer prinsessen zouden kunnen zijn die een bril dragen. Moore draagt al heel haar leven een bril en was dan ook teleurgesteld om niemand zoals zichzelf te herkennen in alle Disneyfilms. Jarenlang kreeg ze geen antwoord totdat de regisseur van ‘Encanto’, Jared Bush, haar brief onder ogen kreeg. Om haar te bedanken voor haar suggestie nodigde Bush haar uit voor de Bafta Award-uitreiking.

Lowri Moore, een Brits schoolmeisje uit Nottinghamshire, diende het verzoek in bij Disney toen ze negen jaar oud was, omdat ze al haar hele leven een bril draagt en nog nooit een prinses had gezien zoals zij. Ze was dan ook ontgoocheld toen ze geen antwoord kreeg.

Maar ze wist niet dat haar brief wel degelijk was gelezen en zelfs werd bewaard. Zo kwam hij uiteindelijk terecht bij Jared Bush, de regisseur van het enorm populaire ‘Encanto’. Moore kreeg nooit een antwoord maar Bush hield haar suggestie in gedachten en zorgde ervoor dat het hoofdpersonage in ‘Encanto’, Mirabel Madrigal, een bril zou dragen.

Moore en haar mama kwamen daarna langs in de BBC Breakfast talkshow om over het voorval te praten: “Ik denk dat ze wel weet dat ze mijn held is, ik kan me niet voorstellen dat ik op die leeftijd zo dapper was”, vertelt Bush via een videocall tijdens de uitzending. Vervolgens verraste hij Lowri met een uitnodiging voor de uitreiking van de Bafta-awards waar ‘Encanto’ is genomineerd voor beste animatiefilm. “Ik vroeg me af, Lowri, of je misschien geïnteresseerd bent om mij en de andere filmmakers te vergezellen bij de Bafta Award-uitreiking?”, vroeg hij aan het meisje. Lowri en haar moeder waren volledig sprakeloos door het aanbod maar knikten ‘ja’.

