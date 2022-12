Meghan Markle huilt tranen met tuiten in eerste trailer van Netflixdocu: “Niemand ziet wat er achter gesloten deuren gebeurt”

Er was in de afgelopen weken al veel te doen over de documentaire van prins Harry en Meghan Markle. Eind oktober circuleerde het gerucht dat Netflix plannen had om de docu uit te stellen naar volgend jaar. Als reden werd de hele heisa rond het nieuwe seizoen van ‘The Crown’ aangegeven. Al werd er eerder ook al geschreven dat de docu uitgesteld zou worden na het overlijden van de Queen Eind vorige maand maakte Netflix uiteindelijk de officiële releasedatum bekend. ‘Harry & Meghan’ verschijnt op 8 december op het streamingplatform.

Eerste traantjes

Over de inhoud van de docu zijn er op dit moment nog veel vraagtekens. Want ook daar werd er in de afgelopen maanden al druk over gespeculeerd. Begin oktober raakte bijvoorbeeld bekend dat het koppel in conflict lag met de makers van het project. “Ze willen de uitspraken over Charles terugschroeven", klonk het onder meer. Eind november werd er dan weer gezegd dat de maker van de docu er de brui aangegeven had wegens “creatieve verschillen”. Volgens bronnen weigerden de hertog en hertogin van Sussex bijvoorbeeld om bij hen thuis te filmen.

Wat we wel al weten, is dat er een heleboel privéfoto’s van Harry en Meghan opgenomen zijn in de Netflixdocumentaire. Daarnaast horen we de Britse prins ook het volgende zeggen: “Niemand ziet wat er achter gesloten deuren gebeurt. Ik moest mijn gezin met alles beschermen.” En last but not least krijgen we in deze teaser trailer ook al de eerste traantjes te zien... Dat de prent behoorlijk wat teweeg zal brengen, staat dan ook buiten kijf.

‘Harry & Meghan’ verschijnt op 8 december op Netflix.

LEES OOK:

Volledig scherm Docu Harry + Meghan © Netflix