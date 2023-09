Meg Ryans orgasmescène in 'When Harry Met Sally' zit haar kinderen nog steeds dwars: “Zeer ongemakkelijk”

FilmHet is een memorabele scène die de filmgeschiedenisboeken wist te halen: het geveinsde orgasme van actrice Meg Ryan (61) in de film ‘When Harry Met Sally’. Maar nu, ettelijke jaren later, zit die scène de kinderen van Ryan nog steeds dwars.

Meg Ryan was zopas te gast bij ‘Interview Magazine’ om haar aankomende film ‘What Happens Later’ te bespreken. Ook ging het over haar rijkgevulde filmcarrière en over die iconische orgasmescène in de romantische komedie ‘When Harry Met Sally’ uit 1989. Die beruchte scène is nu voor haar kinderen, Daisy True Ryan en Jack Quaid, een bron van schaamte.

In de film veinst Ryan een orgasme terwijl ze in een restaurant tegenover tegenspeler Billy Crystal zit. Hoewel de scène uitgroeide tot romcom-goud, is het voor Ryans kinderen zéér ongemakkelijk. Tijdens het interview met ‘Interview Magazine’ praatte de actrice openlijk over de ongemakkelijkheid met haar kinderen.

Bekijk hier de scène uit ‘When Harry Met Sally’:

“Mijn zoon belde me vanmorgen vanuit New York. Zijn hotel ligt recht tegenover Katz’s Deli en hij wou even kwijt dat hij dat een zeer ongemakkelijke situatie vindt. Volgens hem staat er nu zelfs eens pijl in het restaurant die aangeeft waar ik mijn fake orgasme net deed. Niet zo prettig natuurlijk als dat je moeder is”, klinkt het.

De comeback van Meg Ryan heeft nu ook een officiële releasedatum. Op 13 oktober komt haar film ‘What Happens Later’ uit, ruim tien jaar nadat ze van het witte doek is verdwenen. De film zal te streamen zijn via Amazon Prime.

