Meer dan jaar na dodelijk schietincident op set: productie van westernfilm ‘Rust’ wordt hervat

FILM Emily Ratajkow­ski niet te spreken over nieuwe 'Blon­de’-film: “Vrouwelij­ke pijn wordt te veel geseksuali­seerd”

‘Blonde', de biopic over Marilyn Monroe, krijgt te maken met behoorlijk wat kritiek. De controversiële, expliciete en provocerende scènes in de Netflix-film zorgen voor geschokte reacties. Ook model Emily Ratajkowski (31) is niet te spreken over de verfilming van de Hollywoodster. “Het is geen verrassing dat het alweer een film is waarbij vrouwelijke pijn wordt geseksualiseerd”, klinkt het.

3 oktober