Meer dan 22 miljoen streams tot in Amerika: ‘De Familie Claus’ is best bekeken Vlaamse film ooit

FilmJan Decleir als Kerstman loslaten op Netflix bleek de beste zet ooit in Vlaams filmland. Meer dan 22 miljoen streams scoorde ‘De Familie Claus’ wereldwijd al. “En als we vaststellen dat de meeste mensen een familiefilm minstens met twee bekijken, zitten we snel aan het dubbel”, zegt producent Anthony Van Biervliet. In Amerika kampeerde Vlaanderens eerste kerstfilm liefst drie weken in de top 10. “Geen enkele Vlaamse film komt in de buurt van wat ‘De Familie Claus’ doet”, duidt filmkenner en regisseur Jan Verheyen. “Dit is écht straf.”