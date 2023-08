Meer dan 10 uur aan passie: Kinepolis organiseert heuse 'After'-marathon

Fans van de ‘After’-franchise zetten best zaterdag 16 september in hun agenda, want dan kan je in de Kinepolis-bioscopen gaan genieten van meer dan 10u aan ‘After’-gekte. Ter gelegenheid van het sluitstuk in de reeks organiseert Kinepolis immers een marathon van de vijf films. Starten doen ze met het eerste deel in de reeks rond 13u. Tel daarbij de vier volgende films, plus de nodige plas- en drinkpauzes en sluit de ‘After’-gekte af rond 23u30.