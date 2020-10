Maya de Bij krijgt haar 3de bioscoopfilm in 2021

Film Dimitri Vegas heeft rol beet in ‘Jurassic World 3' “Een kinder­droom die uitkomt”

7 oktober Van een doorbraak in Hollywood gesproken. Dimitri Vegas (38) heeft een rol beet in de derde film van ‘Jurassic World’. En zo schittert onze Vlaming in een prent met steracteurs als Chris Pratt (41) en Bryce Dallas Howard (39). “Een droom die uitkomt”, reageert hij. Op het resultaat is het, door de coronacrisis, nog wachten tot de zomer van 2022.