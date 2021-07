Matthias Schoenaerts gaat opnieuw samenwerken met Charlize Theron

Film Belgische Lyne Renée opnieuw te zien in Guy Rit­chie-film: “Met Guy samenwer­ken is een enorme rollercoas­ter”

25 juni De opnames voor ‘The Gentlemen’ waren nog maar net ingeblikt of Lyne Renée (42) stond alweer op de filmset van Guy Ritchie (52). In een interview met onze Hollywoodreporter legt de Britse regisseur uit waarom hij de West-Vlaamse actrice ook voor zijn nieuwste film ‘Cash Truck’ liet terugkomen: “Lyne is een héél sympathieke dame, dus voor mij was het vanzelfsprekend dat ik haar er opnieuw bij wilde hebben.”