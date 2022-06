Matteo Simoni en Robin Pront over de terugkeer van de Zillion: “Je kon het varken uithangen, en gerust zijn dat het niet uitkwam”

FILM Rachel Zegler krijgt de hoofdrol in ‘Hunger Ga­mes’-pre­quel

Rachel Zegler (21) heeft een hoofdrol bemachtigd in ‘The Ballad of Songbirds and Snakes’, de vijfde film van de ‘Hunger Games’-filmreeks. De actrice, onder meer bekend van haar rol in ‘West Side Story’, neemt de rol van Lucy Gray Baird op zich.

1 juni