Marvel Studios kondigt twee nieuwe ‘Avengers’-films aan

De succesvolle reeks superheldenfilms wordt uitgebreid met ‘Avengers: The Kang Dynasty’ en ‘Avengers: Secret Wars’ , kondigde directeur Kevin Feige aan. De eerste moet op 2 mei 2025 verschijnen, de tweede op 7 november. Details over de films werden verder niet gegeven.

Tijdens de presentatie werd ook een trailer getoond van ‘Black Panther: Wakanda Forever’, een vervolg op de kaskraker van 2018 met in de hoofdrol Chadwick Boseman. De acteur overleed twee jaar geleden aan kanker. Hoe T’challa precies terugkeert werd nog niet erg duidelijk, maar Marvel zei eerder al niet op zoek te willen gaan naar een vervanger voor de hoofdrol.

“Ik beloof je dat ik zijn hand nu op me kan voelen", zei regisseur Ryan Coogler tegen het publiek. “Zijn geest, zijn passie, zijn genialiteit, zijn trots op zijn cultuur en de impact die hij op de industrie heeft gemaakt, zullen voor altijd gevoeld worden.” De film is vanaf november in de bioscoop te zien.