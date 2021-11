Marvel plant geen onmiddellijk vervolg op ‘Eternals’

‘Eternals’ introduceert een nieuwe generatie van superhelden. Hoofdrollen zijn weggelegd voor onder meer Angelina Jolie (‘Lara Croft’), Richard Madden (‘Bodyguard’) en Kit Harrington (‘Game of Thrones’). Maar de film, die bij ons morgen in de zalen komt, scoort niet erg goed in de rest van de wereld. Op Rotten Tomatoes heeft de prent een ‘rotte’ score van 58 procent. Dat is 8 procentpunt minder dan ‘Thor: The Dark World’, die vroeger de slechtste scorende Marvelfilm was op de site.