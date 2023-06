Marvel maakt titel vierde ‘Captain America’ bekend en lost eerste beeld van Harrison Ford

FilmMarvel Studios kondigde dinsdagochtend via sociale media aan dat de inmiddels vierde ‘Captain America’-film de titel ‘Captain America: Brave New World’ krijgt. Het is de eerste langspeelfilm waarin acteur Anthony Mackie het iconische schild opneemt.

Dit nieuwe hoofdstuk in het Marvel Cinematic Universe volgt rechtstreeks op de gebeurtenissen van ‘Avengers: Endgame’ en de recente Disney+ serie ‘The Falcon and the Winter Soldier’. Daarin zagen we hoe de originele Captain America (gespeeld door Chris Evans) het schild doorgaf aan Sam Wilson (de rol van Anthony Mackie).

In de Disney+ serie zagen we een twijfelende Wilson die weigerachtig het iconische schild in de hand nam. Samen met Bucky Barnes (aka Winter Soldier, vertolkt door Sebastian Stan), stortte hij zich in een razendspannend avontuur om uiteindelijk toch op te treden als de eerste zwarte Captain America. Zijn verhaal gaat binnenkort verder in ‘Captain America: Brave New World’.

Naast Anthony Mackie in de rol van Captain America, zullen we ook voor het eerst Hollywoodlegende Harrison Ford aan het werk zien in de rol van Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross. Hij neemt de rol over van acteur William Hurt, die in 2022 overleed aan pancreaskanker. Het is de eerste keer dat Ford te zien zal zijn in een Marvelfilm.

Op Twitter deelde Marvel Studios zopas een eerste beeld waarin beide acteurs te zien zijn op de set van de gloednieuwe film.

‘Captain America: Brave New World’ zal vanaf 3 mei 2024 te zien zijn in de Belgische bioscopen.

