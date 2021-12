Marvel lost eerste trailer van langverwachte ‘Dr. Strange’-film ‘Multiverse of Madness’

Film Steven Spielberg onderti­telt Spaanse dialogen bewust niet in ‘West Side Story’

Vandaag komt Steven Spielbergs nieuwste film ‘West Side Story’ in onze cinema’s. Maar vooraleer u denkt naar de cinema te gaan, kan u best even uw Spaans oppoetsen. De film, waarvan de voertaal Engels is, bevat ook een aantal Spaanse dialogen, en die zullen niet ondertiteld worden. Een zeer bewuste keuze van de Amerikaanse regisseur.

8 december