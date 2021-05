Marvel kondigt nieuwe filmreeks aan met Angelina Jolie én ‘Black Panther 2': “Herwerkt met respect voor Chadwick Bosman”

De nieuwe ‘Black Panther’-film zal ‘Black Panther: Wakanda Forever’ gaan heten, en wordt verwacht op 8 juli 2022. Scriptschrijver Ryan Coogler heeft de plot van de prent herwerkt na de tragische dood van Boseman in juli. Zijn co-ster Lupita Nyong’o, die onlangs nog te zien was in de Disney+-reeks ‘The Falcon & The Winter Soldier’, is alvast blij met het resultaat: “De manier waarop hij het script herwerkt heeft is zo respectvol naar Chadwick toe, dat de hele cast meteen aan boord was.” Wie precies de rol van superheld Black Panther zal overnemen, is echter nog niet duidelijk.

Girlpower

Ook in de categorie ‘superhelden die het stereotype doorbreken’: ‘Captain Marvel 2' is in de maak. De film krijgt de titel ‘The Marvels’, en heeft alweer Brie Larson in de hoofdrol. Zij is de eerste vrouwelijke superheld die zich de machtigste in het hele Marvel-universum mag noemen. Deze keer krijgt ze echter bijstand van een andere straffe dame: Ms. Marvel, gespeeld door Iman Vellani. Die laatste zal voorgesteld worden in haar eigen Disney+-reeks, met een Belgisch kantje. De show wordt namelijk geregisseerd door Adil El Arbi en Bilall Fallah. ‘The Marvels’ verschijnt op 11 november 2022.

Volledig scherm 'Captain Marvel' © Marvel

De ruimte in

Daarnaast mogen we ons verwachten aan ‘Ant-Man 3': ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ - op 17 februari 2023 - en aan de geanticipeerde ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3', van de pen van James Gunn, op 5 mei 2023.

In een video die gepaard gaat met de nieuwe releasedata, krijgen we in één keer de eerste beelden van ‘The Eternals’ te zien. De prent wordt verwacht op 5 mei dit jaar, en zal onder andere Angelina Jolie in de hoofdrol hebben. Leuk detail: de film werd geregisseerd door Chloé Zhao, die zopas de Oscar won voor ‘Nomadland’.

Tot slot toont Marvel nog enkele nieuwe beelden uit ‘Black Widow’. Samen met de Disney+-serie ‘Loki’ wordt die film één van de eerstvolgende releases van de studio. ‘Black Widow’ zal vanaf 26 mei zowel op Disney+ als in de bioscopen te zien zijn.

Volledig scherm Angelina Jolie in 'The Eternals'. © YouTube

