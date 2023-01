Marvel-films keren terug naar China na drie jaar verbod: “Honderden miljoenen misgelopen”

FilmVerrassend nieuws voor Marveleigenaar Disney en heel wat fans van het universum. Want Marvel-films zullen voor het eerst in meer dan drie jaar op het Chinese vasteland worden uitgebracht. Dat betekent officieel het einde van een verbod op ‘s werelds op één na grootste filmmarkt.

“‘Black Panther: Wakanda Forever’ verschijnt op 7 februari in de bioscoop”, dat schreef Marvel dinsdag op het Chinese sociale medium Weibo. Op de voet volgt ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, die uitkomt 17 februari. Dat is dezelfde releasedag als in de Verenigde Staten.

Het zijn de eerste Marvel-films die sinds ‘Avengers: Endgame' en ‘Spider-Man: Far From Home’ uit 2019 d te zien zullen zijn in China. In het land heerst namelijk een strenge censuur die ervoor zorgt dat de release van buitenlandse films wordt beperkt om binnenlandse films te promoten. Daardoor werd de Chinese bevolking de afgelopen drie jaar weerhouden van films als ‘Spider-Man: No Way Home’, ‘Eternals’, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ en zelfs ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’, Marvels eerste film met een overwegend Aziatische cast.

Misgelopen

Vermoedelijk liep Disney daardoor honderden miljoenen dollars mis. De Chinese markt is namelijk de op één na grootste van de wereld. Om enkele cijfers te geven: in 2018 bracht de eerste ‘Black Panther’-film zo’n 105 miljoen dollar op in China, terwijl de tweede ‘Ant-Man’-film 121 miljoen dollar opbracht. ‘Avengers: Endgame’ bracht dan weer 632 miljoen dollar op en is daarmee de meest succesvolle buitenlandse film in China ooit.

Volledig scherm Foto uit ‘Spider-Man: No Way Home’, een film die nog niet in de Chinese bioscopen verscheen © RV

Geen uitleg

De China Film Administration, een afdeling van de propaganda-afdeling van de regerende communistische partij, gaf nooit een officiële verklaring voor het blokkeren van de Marvelfilms. Heel wat experts hebben de afgelopen jaren wel gespeculeerd over de redenen. Zo werden LGBTQ+ personages, kritische opmerkingen over China door mensen die betrokken zijn bij de films en bredere spanningen tussen de VS en China als mogelijke oorzaken geacht.

