Marvel-baas heeft spijt van whitewashing in ‘Doctor Strange’

FilmIn 2016 ontstond er controverse toen Marvel Studios de blanke actrice Tilda Swinton (60) koos om de rol van The Ancient One, een Aziatisch mannelijk personage, te spelen in ‘Doctor Strange’. Niet de beste keuze, geeft Marvel-baas Kevin Feige (47) nu toe in Men’s Health.

De casting van Tilda Swinton als de Aziatische, mannelijke The Ancient One in ‘Doctor Strange’ zorgde voor heel wat controverse. De studio werd beschuldigd van whitewashing, een fenomeen waarbij gekleurde acteurs worden vervangen door blanke spelers. Toendertijd werd die beslissing uitgelegd als een manier om clichés en slechte stereotypen te vermijden.

Maar de baas van Marvel Studios, Kevin Feige, geeft nu toch toe dat het een slechte keuze was. “We dachten dat we zo slim en zo baanbrekend waren", zegt hij in Men’s Health. “We wilden het cliché van de wijze, oude Aziatische man niet doen. Maar het was een wake-up call voor ons: ‘Wacht eens, is er geen andere manier om dat op te lossen? Is er een andere manier om clichés te vermijden en toch een Aziatische acteur in te huren?’ En het antwoord daarop is uiteraard ‘ja’”, zegt Feige.

Binnenkort brengt Marvel de film ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ uit, de eerste superheldenfilm met een Aziatisch hoofdpersonage. Shang-Chi is een martial artist, die door de terreurorganisatie The Ten Rings opgeleid werd tot huurmoordenaar, maar ontsnapt om een normaal leven te gaan leiden in San Francisco.

