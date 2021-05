Martien Meiland heeft eerste filmrol te pakken

Martien raakte bekend door het programma ‘Chateau Meiland’, waar hij een inkijk geeft zijn kasteel en zijn gezinsleven. Binnenkort zal de realityster een nieuwe weg inslaan en maakt hij zijn opwachting in de bioscoopzalen. Martien gaat acteren en heeft zijn eerst filmrol te pakken. “Ja, ik heb een rol”, vertelt hij aan Shownieuws. “Een hele leuke rol, maar ik ga er niks over vertellen want het moet wel een verrassing blijven. Later wordt dat allemaal bekendgemaakt. We houden het heel spannend.”