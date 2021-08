Marion Cotillard moest voor nieuwe film ‘Annette’ live zingen tijdens zwem- en seksscènes

In oktober komt ook bij ons de film ‘Annette' in de zalen, een musical die gedeeltelijk in België gefilmd werd. Meer nog: er spelen ook heel wat Belgen in mee. Onder meer Angèle, Eva Van der Gucht en Wim Opbrouck kregen een rolletje in de film. Maar het is hoofdrolspeelster Marion Cotillard, die operazangeres Ann Desfranoux speelt, die de show steelt. Niet alleen vanwege haar acteerprestatie, maar ook door haar zangstem. Ze heeft namelijk zo goed als geen dialogen in de film en drukt zich bijna uitsluitend uit in zangpartijen. Niet eenvoudig, want het betekent dat er ook tijdens ongewone activiteiten - zoals zwemmen, roken of seks - gezongen moet worden. En dat gebeurde allemaal live. “Ik denk dat het erg frustrerend was geweest om de liedjes in de studio op te nemen en ze dan tijdens de opnames mee te lippen. Dus het was erg opwindend om live te zingen, maar ook stresserend. Er komen namelijk heel wat bewegingen bij kijken die je normaal niet doet als je zingt, zoals op je rug zwemmen of een sigaret roken. Het verandert het geluid."