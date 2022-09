Marie Vinck leerde duiken voor hoofdrol in ‘Ritueel’: “Urenlang onder water blijven, dat doet iets met je geest”

Film “Bij het graf van mijn grootou­ders kreeg ik plots dat telefoon­tje”: Adil en Bilall over het moment dat ze hoorden dat ‘Batgirl' geschrapt werd

Het kwam eerder deze maand als een donderslag bij heldere hemel: filmstudio Warner Bros had besloten om de nog onafgewerkte superheldenfilm ‘Batgirl’ niet uit te brengen. Een complete verrassing, ook voor de twee regisseurs: Adil El Arbi en Bilall Fallah. Op sociale media vertellen ze nu waar ze waren toen ze het nieuws hoorden, hoe ze daarop reageerden en wat fans kunnen doen om hen te steunen. “Zien dat die film weg was en dat we geen toegang meer hadden tot de beelden of het zelf ook niet meer opnieuw konden zien ... Dat was behoorlijk hard.”

25 augustus