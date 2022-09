Marie Vinck leerde duiken hoofdrol in ‘Ritueel’: “Urenlang onder water blijven, dat doet iets met je geest”

FILM Honing eten na onthoof­ding: zo zag je Winnie the Pooh nog nooit

Een schattige teddybeer? Behalve als je op z’n tenen trapt, zo blijkt. Filmmaker Rhys Waterfield transformeert Winnie the Pooh in een moordlustig monster. In de horrorfilm ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ maken we kennis met een huiveringwekkende kant van het zoete kinderidool. Daarvan werd nu de eerste trailer gelost.

1 september