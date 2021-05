Marie Vinck gaat tot het uiterste voor rol als forensisch duikster in thriller ‘Ritueel’: “Het is niet de bedoeling dat ik zelf verdrink”

Actrice Marie Vinck (38) is ontzettend blij dat ze de voorbije maanden op de set mocht staan van ‘Ritueel’, de nieuwe film van regisseur Hans Herbots. Helemaal coronaproof volgens strikt vastgelegde en de door de overheid goedgekeurde protocollen met de nodige sneltests, social distance, mondmaskers en liters handgel. “De eerste dagen was dat onwennig, maar we hebben daar als ploeg al snel een ritme in gevonden”, legt Marie uit. “Ik vermoed dat iedereen vooral blij is dat we deze film mogen maken. Ik prijs mezelf alvast gelukkig. Ik ben aan het werk en heb in ‘Ritueel’ ook een mooie rol om mijn tanden in te zetten.”

“Dit is zo’n straf vervolg op de film ‘De Behandeling’”, gaat een enthousiaste Marie verder. “Mijn personage Kiki, een forensisch duikster, moet voor haar job vaak lichamen uit het water halen en laten bergen. Op een dag vindt ze twee afgehakte handen, waarna ze vervolgens in contact komt met rechercheur Nick Cafmeyer (een rol die Geert Van Rampelberg ook al in ‘De Behandeling’ speelde, red.). Kiki raakt meer en meer verwikkeld in die zaak, die ook oude wonden uit haar verleden weer openrijt.”

Tweede hoofdrol

Voor Marie is ‘Ritueel’ - die in het voorjaar van 2022 in de bioscoopzalen wordt verwacht - haar eerste hoofdrol sinds 2004. Toen speelde ze de leading lady in ‘De Kus’, een film onder regie van haar moeder, Hilde Van Mieghem. “Of zo’n dragend personage me extra stress geeft? Dat niet”, klinkt het. “Het moet altijd juist zijn, hoe groot of klein de rol ook is. Vandaar dat ik me ook iedere keer volledig smijt.”

Volledig scherm Marie Vinck op de set van 'Ritueel'. © RV

Dat laatste blijkt te kloppen. Zo volgde Marie een gespecialiseerde duikopleiding om haar rol als Kiki zo geloofwaardig mogelijk neer te zetten. “Ik speel een duikster, gespecialiseerd in forensisch duiken. Wat dus ook impliceert dat er behoorlijk wat onderwateropnames zijn”, legt ze uit. “Ik heb dan ook een intense opleiding gevolgd om te leren duiken met zuurstofflessen. In de film is dat a piece of cake voor mij, dus ‘t is niet de bedoeling dat ik zelf verdrink tijdens een onderwaterscène. Ik ben hier in november mee begonnen, en ik zal daar nog tot juni mee bezig zijn. Dan worden de laatste scènes opgenomen.”

Optimistisch blijven

Wanneer die scènes erop staan, oogt de agenda van Marie iets rustiger. “Maar er staan verschillende projecten van ons theatergezelschap FC Bergman op de planning, waaraan ik mijn handen vol heb. En ik hoop dat we in juni effectief weer voor een publiek mogen staan. Op dit moment probeer ik vooral te focussen op de dingen die wél kunnen. Dat is niet altijd even gemakkelijk, maar ik vind wel dat ik tot zo’n optimisme verplicht ben. Aan een depressieve Marie heeft niemand iets.”

