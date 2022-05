Margot Robbie zal te zien zijn in nieuwe ‘Ocean’s Eleven’-film

FilmGoed nieuws voor fans van ‘Ocean’s’-films van Warner Bros. Er is namelijk een nieuwe film in de maak. Op het eindresultaat is het wel nog een hele tijd wachten, maar de eerste details zijn ondertussen wel al bekend. Zo zal Margot Robbie een cruciale rond spelen in de prent.

Margot Robbie zal bovendien niet alleen te zien zijn in de nieuwe ‘Ocean’s Eleven’-film, want de actrice neemt voor de gelegenheid ook de rol van producer op zich. Robbie krijgt hiervoor de hulp van Tom Ackerley. Het script zal dan weer geschreven worden door Carrie Solomon. Details over de verhaallijn zijn er momenteel nog niet, maar vermoedelijk speelt het verhaal van de nieuwe ‘Ocean’s Eleven’-film zich af in Europa in de jaren 60. De productie van de prent is momenteel voorzien voor de lente van 2023.

Sterrencast

De eerste ‘Ocean’s Eleven’-film dateert al van 2001. Ook de eerste film uit de franchise kon rekenen op een echte sterrencast. Onder meer George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts en Matt Damon waren te zien in de prent. Deze laatste was - met een opbrengst van 450 miljoen dollar - een wereldwijd succes. Uiteindelijk verschenen er nog twee ‘Ocean’s Eleven’-film, eentje in 2004 en eentje in 2007. In 2018 was er nog ‘Ocean’s 8’. In deze film hadden enkele vrouwelijke celebs het voor het zeggen. Zo hadden onder meer Sandra Bullock, Helena Bonham Carter en Rihanna een rol in de prent.

Binnenkort is het dus de beurt aan Margot Robbie. Zij speelde in het verleden al de rol van Harley Quinn in drie films van Warner Bros. In 2021 was ze ook nog te zien in ‘Suicide Squad’. Momenteel is Robbie dan weer druk bezig met de opnames van de nieuwe ‘Barbie’-film.

