Margot Robbie kruipt voorlopig niet meer in de huid van Harley Quinn

Margot Robbie speelde Harley Quinn al drie keer: in ‘Suicide Squad' uit 2016, ‘Birds of Prey' uit 2020 en ‘The Suicide Squad’, die in augustus moet uitkomen. Maar daar houdt het voorlopig op, klinkt het. “Deze nieuwe film en ‘Birds' zijn vlak na elkaar opgenomen", zegt ze. “Dus ik heb even pauze van haar nodig, want ze is uitputtend. Ik weet niet wanneer we haar de volgende keer weer gaan zien. Ik ben net zo geïntrigeerd als al de rest."

Toch is Robbie wel trots op de evolutie die haar personage heeft doorgemaakt. “Ze heeft zoveel verschillende facetten aan haar persoonlijkheid, het is een eindeloze ontdekkingstocht. Ik denk dat ze in de eerste ‘Suicide Squad’-film een zeker zelfvertrouwen en verwaandheid heeft, omdat ze weet dat ze onder de bescherming van The Joker staat. Ze heeft zoiets van: ‘Ik ga wel mee op deze missie, hij komt me toch direct bevrijden.’ Maar in ‘Birds of Prey' is het eerder: ‘Oh shit, dit is een enge, koude wereld. Misschien kan ik dit helemaal niet doen.’ In deze film (‘The Suicide Squad’, red.) is nog meer tijd voorbijgegaan. Maar Harley worstelt daar niet meer mee. Ze wacht niet langer op Mr. J om te verschijnen en ze vraagt zich niet langer af of ze het wel alleen gaat redden. Ze wéét dat.”