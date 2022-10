Margot Robbie gelooft in haar opvolgster: “Ik denk dat Lady Gaga iets geweldigs gaat doen met Harley Quinn”

Lady Gaga schittert binnenkort als Harley Quinn naast Joaquin Phoenix (47) in ‘Joker: Folie à Deux’. Aan MTV News vertelde haar voorgangster Margot Robbie dat ze ernaar uitkijkt om Gaga in de rol te zien. “Het is fantastisch om te zien hoe ik meewerkte aan een sterke fundering van het personage, en dat Harley nu door iemand anders kan worden vertolkt. Ik denk dat Lady Gaga er iets geweldigs mee gaat doen.” Dat zijzelf niet meer gecast werd, daar lijkt ze absoluut geen wrok over te koesteren. “Vanaf het begin gaf ik aan dat ik wilde dat Harley Quinn zo’n personage werd dat wordt doorgegeven van topacteur tot topacteur”, vertelt Robbie. Ze beweert enorm blij te zijn dat ze in dat rijtje mag staan. Zelf kroop Margot voor het eerst in de huid van het karakter in 2016 tijdens de ‘Suicide Squad’-films. Later verscheen ze nog in de spin-off ‘Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn)’.