Marcel Lubbermans vindt het jammer dat hij ‘Harry Potter’-stempel heeft

Film Looney Tu­nes-figuren zijn terug van weggeweest in de eerste trailer van ‘Space Jam: A New Legacy’

3 april In 1996 kregen we de woorden ‘Welcome to the Space Jam’ voor het eerst te horen, maar ondertussen zijn de Looney Tunes-figuren terug van weggeweest. In ‘Space Jam: A New Legacy’ halen ze samen met NBA-kampioen LeBron James hun beste basketbalkunstjes nogmaals naar boven.