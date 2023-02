‘Mammia Mia!’-ster Amanda Seyfried verklapt wie volgens haar de échte vader is van haar personage Sophie

Film Ellie Bamber speelt hoofdrol in biopic over supermodel Kate Moss

De nieuwe Kate Moss is gevonden. Ellie Bamber (26), de rijzende Britse ster die onlangs te zien was in ‘Willow’ en ‘The Serpent’, zal het model portretteren in de komende biopic ‘Moss & Freud’. De actrice werd gecast door niemand minder dan Kate Moss (49) zelf.