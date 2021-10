Mama van baby Pia diep ontroerd door nieuwe film ‘Red Sandra’: “Door alle gelijkenissen was ik na 3 minuten al aan het wenen”

Film Niet op televisie uitgezon­den, maar de Golden Globes worden in 2022 wél uitgereikt

13 oktober Dat de Golden Globes in 2022 niet op tv te zien zouden zijn, was al een tijdje bekend. Maar de Hollywood Foreign Press Association (HFPA) laat de uitreiking wél doorgaan. In welke vorm, dat is nog onduidelijk.