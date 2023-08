Makers van ‘The Blind Side' onthullen hoeveel de Tuohys écht verdienden aan verhaal

Film Van het kasteel van ‘Doornroos­je’ tot het koninkrijk in ‘Rapunzel’: deze Disneyloca­ties kan je écht bezoeken

Op zoek naar een bijzondere bestemming deze vakantie? Dan kan je misschien op vakantie naar een Disney-locatie. Of beter: naar de kastelen, dorpjes of monumenten die de tekenaars van de animatiefilms inspireerden bij het creëren van de overbekende Disney-klassiekers. Wil je graag eens wandelen in het decor van ‘Belle en het Beest’? Een blik werpen op het kasteel van Doornroosje? Dat kan dus. Een overzicht in ‘TV Familie’.