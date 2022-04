Makers van ‘Rust’ krijgen boete voor nalatigheid na fataal schietincident met Alec Baldwin

Film Getuigenis­sen tegen producen­ten van ‘Rust’ stapelen zich op: “Het is degoutant hoe jullie ons behandelen”

Afgelopen weekend vond de begrafenis van Halyna Hutchins plaats, de cameravrouw die vorige maand per ongeluk door Alec Baldwin (63) werd doodgeschoten op de set van ‘Rust’. De storm rond de producers - die het allemaal niet zo nauw namen met de veiligheid - is ondertussen nog steeds niet gaan liggen. Uit verschillende getuigenissen blijkt dat ze er ook op andere filmsets een boeltje van maakten. Zowel crewleden als leveranciers moesten maandenlang wachten op hun geld. “We hebben ons kapot gewerkt en dit is hoe jullie ons behandelen... We zullen dit nooit vergeten.”

25 november