Makers van gruwelijke Winnie The Pooh-horrorfilm nu ook aan de slag met Peter Pan

In The Hollywood Reporter kondigde regisseur Rhys Frake-Waterfield het heuglijke nieuws aan. Hij verklapte er ook bij dat de film de naam ‘Peter Pan: Neverland Nightmare’ zal dragen. Over de verhaallijn is nog niets bekend, want op dit moment focussen de makers zich nog voornamelijk op het bijwerken van ‘Winnie The Pooh: Blood and Honey’. De aankondiging van the Pooh-film was namelijk zo’n groot succes op sociale media, dat de makers de nood voelden om de film wat te herwerken, vooraleer deze officieel zou worden vertoond.