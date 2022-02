‘Magic Mike 3' alvast met Channing Tatum, maar ook met Matthew McConaughey?

De acteur vertelde aan Clarkson dat hij eerst geen derde film wilde doen omdat hij voelde dat zijn lichaam niet helemaal in orde was. “Het is moeilijk, zelfs als je traint, om zo in vorm te zijn”, zei hij. “Je moet jezelf uithongeren”, vervolgde hij. “Ik denk niet dat als je mager bent, het eigenlijk gezond voor je is”, zei hij. Tatum gaf toe dat het trainen voor de rol veel van zijn tijd in beslag nam en dat het nu moeilijker voor hem is om af te vallen dan toen hij jonger was. Nochtans staat hij er wel voor open om nog een ‘Magic Mike’-film te maken als hij oud is: “Als we 70 zijn, wil ik het team weer bij elkaar krijgen en een oude-mannenversie maken”, lachte hij.

In een interview met Variety grapte Matthew McConaughey dan weer dat hij geïnteresseerd is om te mee te doen aan ‘Magic Mike’s Last Dance’: “Channing Tatum, bel me, vriend!”, zo klonk het. “Ik heb nog niets van je gehoord!”. McConaughey speelde stripclubeigenaar Dallas in de film uit 2012, maar besloot om niet meer mee te spelen in de tweede film in 2015. Het is nog niet duidelijk of hij echt te zien zal zijn in ‘Magic Mike 3'. McConaughey zei in het interview dat hij het script eerst zou moeten lezen voordat hij zich eraan verbindt.