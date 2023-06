Mag Johnny Depp dan tóch terugkeren als Jack Sparrow in ‘Pirates of the Caribbean’?

Celebrities INTERVIEW. Johnny Depp blikt terug op proces met ex Amber Heard: “Plots besefte ik dat ik gecanceld werd”

De grootste controverse op het filmfestival van Cannes was de terugkeer van Johnny Depp (59) op de rode loper. In ‘Jeanne du Barry’ speelt hij zijn eerste filmrol na de juridische uitputtingsslag tussen hem en zijn ex Amber Heard (37). In een uitgebreid interview met ‘De Morgen’ blikt hij voor het eerst uitgebreid terug op het veelbesproken smaadproces en de gevolgen op z’n acteercarrière. “Ik ben nooit weggegaan. Ze belden mij gewoon niet meer.”