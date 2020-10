Mads Mikkelsen aan de drank in ‘Drunk’: “Ik heb weleens dronken geacteerd, en ik kan het niet aanraden”

Film Beroemde Bond-bikini wordt geveild voor 500.000 dollar

8 oktober De beroemdste bikini ter wereld wordt 12 november in Los Angeles geveild, meldt veilinghuis ‘Profiles in History’. De ivoorkleurige bikini met meshouder, gedragen door de eerste Bondgirl ooit, zal voor een geschatte waarde van 500.000 dollar (425.247 euro) over de toonbank gaan. Ursula Andress (84) maakte in 1962 haar entree in de filmwereld toen ze in de eerste James Bond film ‘Dr. No’ in bikini druipend uit de Caraïbische Zee tevoorschijn kwam.