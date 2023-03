Maakt ‘Close’ kans om te winnen? En wie zijn de andere topfavorieten? Álles wat je moet weten over de Oscars die vannacht plaatsvinden

OscarsZondagnacht (Belgische tijd) worden in Hollywood voor de 95e keer de Academy Awards of Oscars uitgereikt. De awardshow heeft dit jaar een Belgisch randje: ‘Close’ van Lukas Dhont is genomineerd voor de Oscar voor beste internationale film. In die categorie neemt de Gentse filmmaker het op tegen ‘All Quiet on the Western Front’ (‘Im Westen nichts Neues’), het Duitse oorlogsdrama dat kans maakt op negen Oscars. Enkel de sciencefictionfilm ‘Everything Everywhere All at Once’ doet het met elf nominaties in tien categorieën beter.

Het is de achtste keer dat een Belgische film genomineerd is voor de Oscar voor beste internationale film. Dat gebeurde voor het laatst in 2014 met ‘The Broken Circle Breakdown’ van Felix Van Groeningen, die de duimen moest leggen voor ‘La Grande Bellezza’ van Paolo Sorrentino. Dhont zou zondagnacht de eerste Belgische regisseur kunnen worden die een Oscar wint voor een langspeelfilm.

Naast het Poolse ‘EO’ van Jerzy Skolimowski, een roadmovie met een ezel in de hoofdrol, en de Ierse coming-of-agefilm ‘A Quiet Girl’ van Colm Bairéad, zijn Dhonts grootste uitdagers ‘Argentina, 1985' van Santiago Mitre en ‘All Quiet on the Western Front’ van Edward Berger. In tegenstelling tot ‘Close’ wist het Argentijnse rechtbankdrama in januari zijn nominatie voor de Golden Globe voor beste niet-Engelstalige film te verzilveren. En in februari kaapte ‘All Quiet on the Western Front’ de BAFTA’s voor beste film en film in een andere taal weg. ‘Close’ was niet genomineerd voor die Britse filmprijzen.

Volgens het Amerikaanse entertainmenttijdschrift Variety, dat alle voorspellingen voor verschillende awardshows bundelt, zou ‘Close’ zondagnacht eigenlijk de Oscar voor beste internationale film moeten winnen, maar zal waarschijnlijk ‘All Quiet on the Western Front’ met het beeldje aan de haal gaan. Geen enkele film die ook genomineerd was voor de Oscar voor beste film, zag de Oscar voor beste internationale film immers al aan zijn neus voorbijgaan, benadrukt Variety. Volgens datzelfde tijdschrift had ‘Close’, net als de Duitse oorlogsfilm, genomineerd moeten zijn voor de Oscar voor beste film.

De topfavorieten

In totaal zijn er zondagnacht 23 Oscars te winnen. Met elf nominaties maakt ‘Everything Everywhere All at Once’ van Daniel Kwan en Daniel Scheinert, beter gekend als de Daniels, de meeste kans op een felbegeerd beeldje. In de eigenzinnige sciencefictionfilm komt de Chinees-Amerikaanse Evelyn, die een onsuccesvolle wasserette uitbaat en er maar niet in slaagt haar belastingaangifte af te werken, in een multiversum terecht. Verwacht wordt dat de film bekroond wordt met de Oscars voor beste film, regie, origineel scenario (de Daniels), actrice (Michelle Yeoh) en mannelijke bijrol (Ke Huy Quan).

Voor het eerst in de geschiedenis van de Oscars zijn vier acteurs met een Aziatische achtergrond in dezelfde editie genomineerd: naast Yeoh en Quan maken Hong Chau (‘The Whale’) en Stephanie Hsu (‘Everything Everywhere All at Once’) kans op een Oscar, in de categorie beste vrouwelijke bijrol. Bovendien sleepten ook regisseurs, scenaristen, muzikanten en experten in animatie, kostuumontwerp en make-up nominaties in de wacht, schetst The New York Times. Zo maakt Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro kans op de Oscar voor beste aangepast scenario en kan Domee Shi een Oscar winnen voor haar animatiefilm ‘Turning Red’.

Naast ‘All Quiet on the Western Front’ is ook de Ierse tragikomedie ‘The Banshees of Inisherin’ van Martin McDonagh negen keer genomineerd. Volgens Variety zal Kerry Condon de Oscar voor beste vrouwelijke bijrol winnen. Verwacht wordt dat hoofdrolspeler Colin Farrell, die genomineerd is voor de Oscar voor beste acteur, het beeldje naar Austin Butler zal zien gaan. Hij vertolkt Elvis in de gelijknamige biopic, die acht nominaties verzamelde. ‘The Fabelmans’, waarin Steven Spielberg zijn liefde voor cinema bezingt, is zeven keer genomineerd. ‘Tár’ vergaarde zes nominaties. ‘Top Gun: Maverick’ en ‘Black Panther: Wakanda Forever’ volgen met elk vijf nominaties.

Wie stemt er mee en wie neemt de presentatie op zich?

Met de Oscars bekroont de Academy, een eliteclub van filmmakers met ongeveer 9.500 leden, films die verschenen zijn in 2022. De awardshow gaat door in het Dolby Theatre in Hollywood. In tegenstelling tot vorig jaar worden alle beeldjes live tijdens de awardshow overhandigd. Jimmy Kimmel presenteert het spektakel voor de derde keer. Will Smith zal dit jaar niet aanwezig zijn. Nadat hij komiek Chris Rock vorig jaar een klap had verkocht, werd de acteur voor tien jaar gebannen van de Oscars.

