Luxueuze villa van Lily-Rose Depp’s personage in ‘The Idol’ is het echte huis van The Weeknd

FILMLily-Rose Depp (24) en The Weeknd (33) zijn sinds maandag te zien in de veelbesproken reeks ‘The Idol’ op Streamz. Wie zich al aan een aflevering heeft gewaagd, weet dat de serie vol expliciete seksscènes zit. En veel van die pikante taferelen spelen zich af in het huis van het hoofdpersonage Jocelyn (Lily-Rose Depp). De eigenaar van die luxueuze villa, ter waarde van 70 miljoen dollar, is niemand minder dan Abel Tesfaye zelf.

De ‘Blinding Lights’-zanger verhuisde tijdelijk uit zijn gigantische landhuis in Bel-Air, zodat de dramaserie er kon opgenomen worden. Het huis, dat hij twee jaar geleden kocht, is 33.000 vierkante meter groot en heeft een bioscoop, fitnessruimte, sauna, binnenzwembad én buitenzwembad. Volgens de makers was het de perfecte plek voor de popster Jocelyn, die geportretteerd wordt door Lily-Rose Depp.

De opnames van ‘The Idol’ gingen oorspronkelijk niet door in het huis van The Weeknd. Sterker nog: het luxueuze pand ging eerst zelfs niet in beeld komen. Maar na het zien van de eerste versie van de show waren Tesfaye en serie-maker Sam Levinson niet tevreden. Daarna besloten ze om bijna volledig opnieuw te beginnen. “Stoppen met de serie was geen optie voor ons. Het was een droom die we samen hadden en die we moesten waarmaken", vertelde Levinson aan ‘W Magazine’. Daarom stelde Tesfaye voor om opnieuw te filmen, in zijn huis. “Hij vroeg eerst aan mij: “Heb je verzekering?” en ik zei: “Ja”. En dan was hij volledig akkoord”, aldus de regisseur.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm © HBO MAX

Enkele weken later verhuisde de volledige cast en crew naar Bel-Air en was de wereldberoemde zangeres verhuisd. “Ik nam mijn hond mee en we gingen even in een ander huis wonen”, verklaarde The Weeknd. Zijn villa werd volledig omgetoverd voor de reeks. Enkele slaapkamers en badkamers werden omgebouwd tot greenrooms en kamers voor make-up en haar. In zijn kelder werd dan weer een volledige muziekstudio ingericht voor de componisten van de reeks. De zanger onthulde dat het zeer raar was om na de opnames opnieuw in te trekken in zijn villa. “Ik heb ondertussen al mijn meubilair vervangen. Maar ik voel de ziel van Jocelyn nog steeds in mijn huis.”

Lees meer onder de foto’s.

Volledig scherm © HBO MAX

Volledig scherm © HBO MAX

“Martelporno”

‘The Idol’ vertelt het verhaal van de popster Jocelyn, die een ingewikkelde relatie begint met nachtclubeigenaar en hedendaagse sekteleider Tedros (Abel Tesfaye). De veelbesproken reeks is tevens het tv-debuut van de zanger, die ook één van de producers is van de serie. Hij had dus een groot aandeel in ‘The Idol’.

De serie is sinds afgelopen maandag te zien op Streamz en krijgt te maken met bakken kritiek. Het voornaamste probleem zit hem in de expliciete seksscènes in ‘The Idol’. Volgens kijkers en recensenten dragen die niets bij aan het verhaal. Zo noemt ‘Rolling Stone' de reeks “martelporno”. Het blad verwijst in hun recensie ook naar de vele problemen die zich voordeden tijdens de opnames van de serie. Zo zou Lily-Rose zelf totaal niet akkoord gegaan zijn met de seksueel getinte visie van de mannelijke makers en zou ze verschillende keren op het punt hebben gestaan om op te stappen. ‘The Hollywood Reporter’ noemt de show “eerder regressief dan grensoverschrijdend”. Volgens verschillende critici probeert ‘The Idol’ zo hard om schokkend en vernieuwend te zijn, dat het verhaal achterhaald aanvoelt.

KIJK. Bekijk hieronder de trailer van ‘The Idol’

LEES OOK: